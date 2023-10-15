Стало известно, как сейчас живут звезды «Приключений Электроника» Актеры из «Приключений Электроника» рассказали, что живут в квартире с матерью

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Владимир и Юрий Торсуевы

Актеры Владимир и Юрий Торсуевы, сыгравшие главные роли в советском фильме «Приключения Электроника», проживают вместе с 94-летней матерью, о чем сами артисты рассказали в эфире НТВ. По их словам, своим жильем братья так и не обзавелись, потому занимают по комнате в родительской «трешке». Там же с ними живут кошка и эрдельтерьер.

Мы до сих пор живем в родовом гнезде с мамой, достаточно хорошая большая квартира. Свои квартиры не купили, — рассказал Юрий.

Владимир при этом уточнил, что женат уже в пятый раз, и до этого при разводах он оставлял свою недвижимость экс-супругам. У него есть 15-летняя дочь от третьего брака. Юрий воспитывает сына и дочь от второго брака и планирует купить загородный дом.

Братья показали журналистам, как выглядит их жилье. Интерьер квартиры наполнен предметами советской эпохи: стенка, гобелены, коллекция подстаканников и старое пианино. На кухне Торсуевы прибили к потолку факс, на стене повесили ретро-телефон, функцию люстры выполняет мотоциклетный шлем. Также актеры хранят вырезки из газет и журналов о себе. Делать ремонт братья не намерены, заявляя, что им и так хорошо.

Ранее Владимир Торсуев утверждал, что одна из его жен была «ведьмой». По его словам, женщина приворожила его спустя пару минут после знакомства, а в ее окружении часто погибали люди.