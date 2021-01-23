Поргина рассказала о трудной жизни с Караченцовым

https://static.news.ru/photo/d35d0e36-5da9-11eb-9489-fa163e074e61_660.jpg Людмила Поргина и Николай Караченцов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

72-летняя вдова Николая Караченцова Людмила Поргина вспомнила о своём трудном браке с актёром. Она призналась, что порой ей было нелегко, ведь мужа постоянно атаковали поклонницы.

Мой муж был секс-символом, который потрясал умы многих женщин! Я его не ревновала. Но, конечно, меня раздражало, что у подъезда всегда стояла толпа девушек, которые кричали: «Николай, Николай!» — вспомнила артистка.

Фанатки актёра негативно реагировали на появление Поргиной. Они могли кинуть в неё кирпичами или гвоздями, а также всячески ругались на артистку. Толпа поклонниц караулила Караченцова около подъезда, и фанатки даже звонили на домашний телефон, сообщает StarHit.

Караченцов и Поргина поженились в 1975 году. В 2005-м 61-летний актёр попал в автомобильную аварию, в которой получил тяжёлые травмы. Он провёл почти месяц в коме, перенёс несколько сложнейших операций и курсов реабилитации, но до конца так и не восстановился. Ему пришлось перестать сниматься в кино и играть в театре. В 2018 году Караченцов скончался после борьбы с раком лёгких. Николай Петрович умер за день до своего 74-летия.

Как писал NEWS.ru, Поргина назвала достойный размер пенсии. По её словам, выплаты должны составлять около 150 тысяч рублей. На эти деньги можно было бы съездить в Турцию или слетать в Париж, купив самый дешёвый билет, отметила артистка.