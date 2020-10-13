«150 тысяч — это нормально»: Поргина назвала достойный размер пенсии

https://static.news.ru/photo/6aa775de-0d09-11eb-9c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса Людмила Поргина оценила слова художника Никаса Сафронова о том, что пенсия звёзд такой величины, как она, должна составлять около 150 тысяч рублей.

150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешёвый билет на самолёт и забронировав бюджетную гостиницу, — согласилась актриса.

Также актриса рассказала, что во время своего брака с актёром Николаем Караченцовым она отказалась от работы в театре, а теперь живёт достаточно скромно, передаёт «Собеседник».

Я не позволяю себе шиковать, покупать бриллианты. Это всё в прошлом. Не в бриллиантах счастье. Счастье в любви, в работе. Я сильный человек. Отказалась от работы в театре, чтобы нести Колю на руках. Это нормально. В этом и есть смысл жизни — помогать родному тебе человеку. Коля подарил мне сына и вообще счастье бытия. Только не думайте, что я совершила подвиг. Это служение любимому мужу. Это любовь! — заявила Поргина.

Также актриса прокомментировала слова блогера Лены Миро, которая предложила лишить Поргину надбавки к пенсии, которая положена ей из-за звания «Заслуженная артистка России».

Кто-то заявил: достойна ли я получать ежемесячно 30 тысяч к пенсии? Я пахала с утра до ночи, играла на утренниках, вечером — во взрослых спектаклях. Пела, танцевала! У меня был очень большой репертуар. Я объехала с гастролями всю страну! Не была дома по два месяца! А пенсии... Что делать, если у нас страна такая, — сказала актриса.

Художник Никас Сафронов назвал надбавку к пенсии артистки Людмилы Поргиной заслуженной. По его мнению, вдова актёра Николая Караченцова внесла значительный вклад в историю кино и театра России, а покинула сцену, чтобы быть рядом с тяжелобольным мужем. По его мнению, пенсия в размере 50 тысяч очень скромная для этой женщины, сам бы он ей назначил не менее 150 тысяч, писал NEWS.ru ранее.