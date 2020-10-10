Художник Никас Сафронов оценил доходы вдовы Караченцова

https://static.news.ru/photo/7a7a7650-0bd3-11eb-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Художник Никас Сафронов назвал надбавку к пенсии артистки Людмилы Поргиной заслуженной. По его мнению, вдова актёра Николая Караченцова внесла значительный вклад в историю кино и театра России, а покинула сцену, чтобы быть рядом с тяжелобольным мужем.

Художник также отметил, что не всегда поступки Поргиной идеальны. В частности, когда она начала на поминках Караченцова кричать «Гип-гип, ура!», многие, и он в том числе, не поняли её поведения.

Но осуждать Поргину за то, что она получает надбавку к пенсии за звание заслуженной артистки России, наверное, неправильно. Мне кажется, Людмила как актриса пожертвовала собой ради любви, — сказал Никас Сафронов.

По его мнению, пенсия в размере 50 тысяч очень скромная для этой женщины, сам бы он ей назначил не менее 150 тысяч, пишет «Собеседник».

Ранее стало известно, что Людмиле Поргиной прибавили к пенсии 30 тысяч рублей. В связи с этим блогер Елена Миро выступила с критикой, заявив, что актриса не стоит ни звания, ни этих денег.

Как писал NEWS.ru, многие из российских телеведущих старшего поколения продолжают работать и после выхода на пенсию, но всё равно получают от государства довольно крупные суммы. Так, недавно оформил пенсию ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров, ему насчитали 33 тысячи рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова, которая потеряла в 2020 году единственного сына, получает более 50 тысяч в месяц.