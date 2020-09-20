Журналисты узнали размеры пенсий российских телеведущих

https://static.news.ru/photo/3955168a-faee-11ea-ab11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Многие из российских телеведущих старшего поколения продолжают работать и после выхода на пенсию, но всё равно получают от государства довольно крупные суммы.

Так, недавно оформил пенсию ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров, ему насчитали 33 тысячи рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова, которая потеряла в 2020 году единственного сына, получает более 50 тысяч в месяц, передаёт KP.RU.

Заслуженные артистки Татьяна Судец и Лариса Гузеева получают по 25 тысяч рублей, кроме того, за звания «Народный артист» и «Заслуженный артист» им положена надбавка в 30 тысяч. Она выплачивается деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года. Такая же надбавка выплачивается ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу. У Юрия Стоянова со всеми надбавками набегает 62 тысячи рублей в месяц. Телевизионный диктор Игорь Кириллов получает индивидуальную страховую пенсию от коммерческой организации.

Нет надбавок у ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой, ей государство выплачивает 16 тысяч рублей, бывшая ведущая шоу «Про это» Елена Ханга получает 23 тысячи, а «телесваха» Роза Сябитова — 14 тысяч рублей.

Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов заработал пенсию в 30 тысяч рублей, но продолжает принимать участие во многих проектах, чтобы поддерживать свою семью.

Пенсия около 30 тысяч рублей, нам с женой хватило бы, но приходится помогать дочке и двоим внукам, — рассказал легендарный ведущий.

Как писал NEWS.ru ранее, Дмитрий Дибров после инсульта задумался о составлении завещания. Болезнь стала для 60-летнего ведущего полной неожиданностью, так как он вёл здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие. Всё своё состояние шоумен хочет оставить жене, 31-летней Полине.