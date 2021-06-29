Директор «Ленкома» Марк Варшавер назвал обвинения вдовы Николая Караченцова ложью. Об этом пишут «Новые Известия».

Людмила Поргина обвинила директор театра «Ленком» в том, что он якобы грозил её уничтожить за правду о непростой ситуации в театре после ухода Марка Захарова. В своих обвинения она упоминала, что её также случайно может сбить машина.

Поргина уже 15 лет нигде не играет, однако получает зарплату от театра как вдова.

Играла она малюсенькую роль — Мадонну с младенцем в «Юноне и Авось». Микроскопический эпизод. Это её самая яркая роль в нашем театре, — сообщил Варшавер.

До трагедии с артистом Николаем Караченцовым его супруга не вела себя так активно и была «тише воды», отметил директор театра. Однако после всех событий начала посещать разнообразные ток-шоу и сетовать на сложные жизненные обстоятельства.

Ранее стало известно, что антипрививочники обвинили в «продажности» Бориса Корчевникова, вакцинировавшегося от коронавируса. Многие комментаторы заподозрили Корчевникова в «отсутствии веры в Бога», а также в «зомбировании» людей.