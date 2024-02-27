Столичная «ясновидящая» почистила клиентку от порчи на 67 млн рублей Суд в Москве отправил под стражу «ясновидящую» за обман женщины на 67 млн рублей

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Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу обвиняемую в мошенничестве жительницу российской столицы, представлявшуюся «ясновидящей», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Как отмечается, она ввела в заблуждение женщину и завладела ее средствами в размере 67 млн рублей.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Амаевой Любе Ахъядовне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 апреля 2024 включительно, — говорится в сообщении.

Ранее позиционирующая себя как эзотерик Лилия Апукаева подала судебный иск к политической партии «Коммунисты России» на 1 рубль. Она обратилась в суд из-за слова «шарлатаны», которое использовал глава партии Сергей Малинкович в публичном высказывании. До этого, он призвал Госдуму запретить деятельность любых экстрасенсов, ясновидящих и ведьм.

Между тем, бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «Живым Нострадамусом» за смелые предсказания, предупредил об опасности рождения детей с помощью искусственного интеллекта. По его словам, манипулирование жизнью и сознанием может привести к опасным результатам.