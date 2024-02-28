Королевская семья Великобритании: последние новости 28 февраля, Карл III

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы — Томас Кингстон — найден мертвым у себя дома в графстве Глостершир, сообщил Букингемский дворец. Ему было 45 лет, причина смерти не называется. Какие еще последние новости о королевской семье известны сегодня?

Габриэлла является единственной дочерью принца Майкла Кентского — двоюродного брата Елизаветы II. Она и Кингстон поженились в 2019 году, венчание прошло в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

Почему принц Уильям не позволил Гарри вернуться в королевскую семью

Принц Уильям не позволит своему брату, принцу Гарри, вернуться в королевскую семью. По данным The Mirror, младший сын короля Карла III выразил желание временно исполнять обязанности монарха, чтобы поддержать отца, который проходит лечение от рака.

Источник утверждает, что Уильям возмутился желанием брата. По его словам, вероятность того, что Гарри вернется в семью, равна нулю.

«Если кто-то и возьмет на себя больше обязанностей, так это Уильям, но это пока даже не стоит на повестке дня. Сейчас он уделяет особое внимание здоровью отца, его семьи и тому, что лучше для монархии. Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве, равна нулю», — сообщил инсайдер.

Какие обязанности Карла III на себя возьмет принц Уильям

Принц Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III в связи с онкологическим заболеванием отца.

Сын монарха был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, для того чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых мероприятиях.

Уильям планировал уйти в так называемый отпуск для ухода за супругой, принцессой Кейт, которая перенесла операции на брюшной полости. В Букингемском дворце сообщали, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Что известно о болезни Карла III

Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. При этом в Букингемском дворце подчеркнули, что монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности.

Известно, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные. Также он не оставит работу с документацией.

«Во время недавней процедуры в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты у короля была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорилось в сообщении Букингемского дворца.

Что известно о передаче короны

По информации The Mirror, Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось.

Эксперт по британской королевской семье Том Квинн заявил, что до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.

Квинн утверждает, что планы наследования стали разрабатываться вскоре после известия, что Карл III заболел раком. При этом он считает, что планирование держат в секрете от младшего сына короля, принца Гарри. Это связано с его репутацией: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

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