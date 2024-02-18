Принц Уильям ответил на желание Гарри вернуться в королевскую семью The Mirror: принц Уильям не позволит Гарри вернуться в королевскую семью

Фото: POOL/Keystone Press Agency, Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям не позволит своему брату, принцу Гарри, вернуться в королевскую семью, сообщает The Mirror со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, младший сын короля Карла III выразил желание временно исполнять обязанности монарха, чтобы поддержать отца, который проходит лечение от рака.

Как утверждает источник, Уильям возмутился таким желанием брата. Вероятность того, что Гарри вернется в семью, равна нулю, заявил собеседник.

Если кто-то и возьмет на себя больше обязанностей, так это Уильям, но это пока даже не стоит на повестке дня. Сейчас он уделяет особое внимание здоровью отца, его семьи и тому, что лучше для монархии. Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве, равна нулю, — сказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III в связи с онкологическим заболеванием отца. Сын монарха был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых мероприятиях.

О болезни монарха стало известно 5 февраля. В Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Глава Соединенного Королевства надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.