Умер еще один член королевской семьи в Великобритании Скончался муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы — Томас Кингстон, — найден мертвым у себя дома в графстве Глостершир, сообщил Букингемский дворец. Ему было 45 лет, причина смерти не называется.

Уточняется, что Габриэлла является единственной дочерью принца Майкла Кентского — двоюродного брата Елизаветы II. Она и Кингстон поженились в 2019 году, венчание прошло в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее The Mirror писал, что принц Уильям не позволит своему брату, принцу Гарри, вернуться в королевскую семью. По данным собеседника издания, младший сын короля Карла III выразил желание временно исполнять обязанности монарха, чтобы поддержать отца, который проходит лечение от рака. При этом сам принц Уильям должен был выступить с речью на панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом, но в последнюю минуту сообщил, что не придет по «личным причинам».

В начале февраля у Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. После этого стало известно, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании.