Принц Уильям пропустил важную панихиду и породил слухи о нездоровье в семье Принц Уильям в последнюю минуту отменил участие в панихиде по «личными причинам»

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Принц Уильям

Британский принц Уильям должен был выступить с речью на панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом, но в последнюю минуту сообщил, что не придет, пишет Independent. В Кенсингтонском дворце объяснили, что это произошло по «личными причинам».

Своим отсутствием на важном мероприятии он породил слухи об ухудшении состояния здоровья у кого-то в королевской семье. При этом представители БКС отметили хорошее самочувствие Кейт Миддлтон.

В итоге церемонию в часовне Святого Георгия в Виндзоре возглавила королева Камилла. Она прибыла на поминальную службу вместе с королевой Анной-Марией, женой покойного короля. При этом журналисты заметили, что супруга Карла III все время не могла сдержать слез.

Ранее The Mirror писал, что принц Уильям не позволит своему брату, принцу Гарри, вернуться в королевскую семью. По данным собеседника издания, младший сын короля Карла III выразил желание временно исполнять обязанности монарха, чтобы поддержать отца, который проходит лечение от рака.

В начале февраля у Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. После этого стало известно, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании.

Кроме того, на больничном до Пасхи находится жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. В январе ей сделали полосную операцию.