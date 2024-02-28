В Госдуме призвали наказать ухтинского живодера за убийство кошки Депутат Бурматов: жителю Ухты грозит до трех лет колонии за убийство кошки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жителю Ухты, которого подозревают в жестоком убийстве кошки, грозит до трех лет лишения свободы, если полиция не обнаружит других правонарушений, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, мужчину необходимо изолировать от общества.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, если полиция не обнаружит других правонарушений. Мы же понимаем, что это может быть уже не первое убитое животное и ранее он совершал аналогичные преступления. Я считаю, что расследование данного дела обязательно нужно взять на контроль. Мы и прокуратура должны проследить, чтобы мужчина был привлечен к ответственности, так как здесь однозначно есть уголовный состав преступления. Он должен быть изолирован от общества, — высказался Бурматов.

Депутат подчеркнул, что убивший животное ухтинец даже не попытался скрыть свое преступление и делал это осознанно. Бурматов считает, что реакция на преступление должна быть максимально жесткая, чтобы не допустить еще более тяжелых преступлений в будущем.

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