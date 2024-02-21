В Госдуме предсказали рост цен на подсолнечное масло Депутат Лисовский: цены на подсолнечное масло могут вырасти на 3%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на подсолнечное масло в России могут вырасти на 2–3%, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий подчеркнул, что ситуация будет зависеть от урожая и стоимости самих семян подсолнечника.

Все будет зависеть от урожая. Цена на семена будет размываться на тот урожай, который дадут эти семена, проще говоря, сколько из килограмма семян вырастет семян подсолнечника. Насколько это скажется на ценах, говорить пока сложно. Но если даже повлияет, то только на 2–3% максимум. Это будет небольшое удорожание, — пояснил депутат.

При этом парламентарий напомнил, что параллельно может подорожать газ. По его словам, это даст больший плюс к ценам, чем удорожание семян. Лисовский добавил, что между реальным увеличением себестоимости на продукт и семенами нет прямой зависимости.

Урожай предполагается неплохой, соответственно, цена вряд ли снизится... Но, как ни странно, она вряд ли упадет. Например, цена на зерно падает в стране, а хлеб не дешевеет. Соответственно, такой прямой корреляции не существует, — заключил парламентарий.

Экономист Екатерина Новикова ранее предупредила о росте цен на импортные товары на 15–20% в случае снижения порога беспошлинных онлайн-покупок с 1 апреля 2024 года. Экономист допустила, что стоимость начнет повышаться еще до апреля на фоне роста спроса на уже имеющуюся продукцию.