Россиян предупредили о росте цен на импортные товары Экономист Новикова: цены на импортные товары вырастут на 15–20%

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Цены на импортные товары в России вырастут на 15–20% в случае снижения порога беспошлинных онлайн-покупок с 1 апреля 2024 года, предупредила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», экономист допустила, что стоимость начнет повышаться еще до апреля на фоне роста спроса на уже имеющуюся продукцию.

Цены могут подняться еще до апреля на ожиданиях и повышенном спросе на имеющуюся продукцию на рынке, это больше психологический фактор. В дальнейшем же ажиотаж постепенно спадет, так как за прошедший период бизнес смог переключиться на другие внешние рынки, а главное, на внутреннее производство потребительской продукции, — пояснила Новикова.

Снижение порога беспошлинных онлайн-покупок в первую очередь затронет товары широкого потребления: обувь, оборудование для дома и одежду. Экономист уточнила, что рост цен скажется на покупательской способности россиян. При этом эксперт добавила, что снижение порога поможет развивать внутреннее производство. По ее словам, это невозможно сделать, если не отрегулировать поставки зарубежной продукции.

Ранее стало известно, что за сохранение существующего беспошлинного порога в €1000 выступают Торгово-промышленная палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), «Почта России» и крупные маркетплейсы. Снизить порог до €500 хочет Минпромторг, до €200 — Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС).