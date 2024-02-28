Названы смертельные свойства популярного витамина Nature: витамин B3 может стать катализатором атеросклероза и инсульта

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Витамин B3 (никотиновая кислота, ниацин) может стать катализатором атеросклероза и инсульта, сообщает Nature. По информации издания, на это указывает новое доклиническое исследование, которое доказало, что метаболит ниацина 4PY способен провоцировать развитие воспалительных процессов в артериях.

Ученые пришли к выводу о необходимости строго контролировать потребление витамина B3. При этом отмечается, что дозировку может назначить только врач, так как избыток вещества способен нанести существенный вред.

Рекомендуемая суточная норма составляет 14–16 мг, уточняют авторы материала. Вместе с тем рекомендуется получать ниацин из натуральных продуктов, а не лекарственных препаратов. Он содержится в яйцах, рыбе, орехах, мясе и бобовых.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что употребление фисташек может помочь улучшить качество сна и снизить риск развития макулодистрофии. По ее словам, польза этих орехов обусловлена наличием кремния, витамина В6, а также мелатонина в их составе.

Врач-диетолог Лиза Афинская в свою очередь отмечала, что употребление мяса птицы, рыбы, орехов и тофу обеспечивает дополнительную энергию, которая нужна для преодоления стресса. По ее словам, источники белка также помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови.