Малышева назвала самый полезный орех для улучшения качества сна Малышева заявила о пользе употребления фисташек для сна и зрения

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Употребление фисташек может помочь улучшить качество сна и снизить риск развития макулодистрофии, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, польза этих орехов обусловлена наличием кремния, витамина В6, а также мелатонина в их составе. Фисташки опережают по уровню витамина В6 грецкие орехи и семена подсолнечника.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что кремний в составе фисташек крайне полезен для сосудов. Это обусловлено тем, что он участвует в синтезе коллагена — вещества, повышающего эластичность сосудов. Нормальная выработка коллагена позволяет сохранить зрение, так как сетчатка глаза активно кровоснабжается. Помимо кремния пользу для зрения также несет витамин В6, содержащийся в фисташках. Он обеспечивает максимальную остроту зрения.

При достаточном содержании витамина В6 в плазме крови макула работает нормально. А макула обеспечивает нам максимальную остроту зрения. Кроме того, витамин В6 способствует уменьшению риска развития макулодистрофии, — уточнил он.

Наконец фисташки содержат в себе мелатонин, который помогает быстрее уснуть. Отмечается, что для улучшения качества сна достаточно съедать лишь 10–12 фисташек. При этом врачи напоминают, что у некоторых людей фисташки могут вызывать аллергическую реакцию.

Малышева ранее назвала продукты, которые помогут укрепить мышцы. По ее словам, такими свойствами обладают соевые бобы, телятина и сыр, содержащие в себе лейцин. Подчеркивается, что эта аминокислота не синтезируется организмом человека самостоятельно.