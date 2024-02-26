Названы лучшие продукты против стресса Врач Афинская: рыба и тофу помогают бороться со стрессом и снижают сахар в крови

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Здоровое питание, а именно употребление мяса птицы, рыбы, орехов и тофу, обеспечивают дополнительную энергию, которая нужна для преодоления стресса, написала в Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская. По ее словам, источники белка также помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови.

Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу. Поэтому вы могли замечать, что симптомы тревоги усиливаются, когда вы не ели несколько часов (например, поздним утром или днем), — написала Афинская.

Специалист подчеркнула, что препятствовать развитию стресса, при этом регулируя уровень кортизола, помогают богатые магнием продукты: миндаль, кешью, тыквенные семена, семена чиа и какао. Афинская рекомендовала употреблять в пищу листовую зелень, содержащую витамины группы B. Как отметила диетолог, прием этих элементов также снижает уровень стресса.

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова ранее рассказала, что сложности с засыпанием в условиях стресса можно облегчить, если незадолго до сна заниматься физическими упражнениями. При этом она подчеркнула, что занятия спортом непосредственно перед сном, наоборот, помешают заснуть. По ее словам, спокойному сну также поможет принятие душа или ванны.