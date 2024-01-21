ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннеля для заложников в Газе ЦАХАЛ: на юге Газы обнаружен и уничтожен туннель с камерами для заложников

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израильская армия обнаружила и уничтожила в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа туннель, в котором, по мнению военнослужащих, удерживались заложники, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Он добавил, что «около 20 заложников удерживались в данном туннеле в разное время в тяжелых условиях», передает пресс-служба ведомства.

В ходе боев в Хан-Юнисе мы обнаружили туннель, где удерживались заложники. Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вход в туннель на основе точных разведданных, в доме террориста ХАМАС в Хан-Юнисе. Мы нашли пять узких тюремных камер, каждая с туалетом и матрасом и закрытая решеткой, — заявил Хагари.

Ранее израильское руководство отвергло новое предложение палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников. Сделка предполагала три этапа, на каждом из них предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца. При этом представители ХАМАС требовали, чтобы на первом этапе реализации договоренностей Израиль начал вывод войск с территории сектора Газа в обмен на освобождение 40 заложников. Реализация третьего этапа предполагала «завершение конфликта».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают на завершение палестино-израильского конфликта в течение нескольких недель. Анонимный американский чиновник рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль укажет руководству страны на необходимость как можно скорее свернуть военную операцию.