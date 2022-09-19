Великобритания начала расследование после сбоя в работе курантов Биг-Бена

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

После сбоя в работе курантов Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне, власти Великобритании инициировали расследование по установлению причин поломки, сообщает телеканал Sky News. Инцидент произошел 18 сентября, когда куранты не пробили в 20:00 (22:00 мск), когда была объявлена минута молчания в память о покойной королеве Елизавете II. В кабмине подчеркнули, что сбой не повлияет на бой курантов, запланированный на завтра во время процессии государственных похорон.

Мы расследуем произошедшее в срочном порядке, но уверены, что это не повлияет на бой курантов, запланированный на завтра во время процессии государственных похорон, — подчеркнули британские власти.

С 2012 года башня носит официальное название — Башня Елизаветы, или Елизаветинская башня.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле. На нем установлены символы королевской власти — держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Люди, которые хотят проститься с монархом, могут находиться на расстоянии примерно трех-четырех метров от гроба.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.