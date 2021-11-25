«Баха играет двумя руками»: Бутман рассказал о музыкальности Путина

Президент Владимир Путин играет произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха «двумя руками», рассказал NEWS.ru российский саксофонист Игорь Бутман. Народный артист РФ подчеркнул, что политик успевает заниматься музыкой, несмотря на рабочий график. Таким образом он прокомментировал интервью певицы Ларисы Долиной журналистке Катерине Гордеевой, в ходе которого звезда эстрады заявила, что глава государства полюбил джазовую музыку, слушая выступления её и Игоря Бутмана.

Если он (Владимир Путин. — NEWS.ru) полюбил джаз после выступлений Ларисы Долиной и моего ансамбля, то, конечно, ему нравятся и Лариса Долина и наш ансамбль. Думаю, он любит классиков джаза, мастеров, сделавших джаз популярным во всём мире — Луи Армстронга, Эллу Фицджеральда, Фрэнка Синатру, Гленна Миллера, Дейва Брубека. Мы играли и джаз, и классику на этих концертах, где нас слышал Владимир Владимирович, играли свои собственные произведения. Я думаю, не только нас он слушал, в его музыкальной коллекции, наверно, есть хорошие зарубежные диски, — рассказал Бутман.

Лариса Долина также поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным, запись интервью доступна на YouTube-канале «Скажи Гордеевой». Певица отметила, что президент нравится ей «по-мужски». Артистка добавила, что президент РФ во время застолья после очередного концерта спел под аккомпанемент баяниста песню «Город над вольной Невой».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на конфликт певицы Ларисы Долиной и тиктокера Вали Карнавал, заявив, что Долина не унижает блогера, когда сравнивает ту с «куклой из пластика», а лишь высказывает своё мнение о её профессиональных качествах как певицы.