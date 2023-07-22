Во Франции сообщили о смерти дочери Чарли Чаплина Le Figaro: дочь Чарли Чаплина Джозефина умерла в Париже на 74-м году жизни

Дочь британского актера немого кино Чарли Чаплина Джозефина скончалась в Париже на 74-м году жизни, сообщает газета Le Figaro. Уточняется, что она была четвертой среди детей Чаплина в его браке с Уной О’Нил. Причины ее смерти не сообщаются.

Джозефина Чаплин, четвертый ребенок звезды немого кино, скончалась в возрасте 74 лет, — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что актриса снималась в некоторых фильмах своего отца, включая такие, как «Графиня из Гонконга» и «Огни рампы». Кроме того, после смерти отца Джозефина прилагала много усилий для увековечивания его памяти.

Ранее сообщалось, что умер советский и израильский актер Владимир Портнов, известный по роли ювелира в фильме «Узник замка Иф». Артист скончался 14 июля в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется. Портнов начал карьеру в 1960-х годах. В 1991-м он уехал в Израиль, где играл в театре «Гешер» и ставил спектакли в национальном театре «Габима» и театре Злотникова «Ноев ковчег». В 2000-х он вернулся в Россию, продолжив работу актера и режиссера-постановщика.

Портнов запомнился зрителям по роли ювелира в картине «Узник замка Иф» (1988), Роберта Оппенгеймера в «Морали Леонардо» (1987), Стефана Вонифатьева в «Расколе» (2011) и эпизодической ролью в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».