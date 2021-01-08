Умер следователь, который вёл дело об убийстве Листьева

https://static.news.ru/photo/e1be1d66-51cf-11eb-b6e8-fa163e074e61_660.jpg Владислав Листьев Фото: Mikhail Svischev/Russian Look

Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Пётр Трибой, расследовавший убийство журналиста Владислава Листьева, скончался от коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Печальная весть. Скончался мой друг Пётр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева, — написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

По его словам, смерть наступила в больнице 7 января поздно вечером. У Трибоя возникло поражение лёгких, которое было вызвано коронавирусной инфекцией. Похороны экс-следователя пройдут на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Трибой родился в 1956 году. Следователем он начал работать с 1980 года. С 1989 по 1991 год он был старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления МВД СССР, с 1991 по 1995 год — Следственного комитета МВД России, с 1995 по 2000 год Трибой работал следователем по особо важным делам Генпрокуратуры России.

Он был третьим следователем, который возглавил следственную группу по делу Листьева. Трибой занимался расследованием убийства журналиста с октября 1997 по сентябрь 2000 года. Из-за этого дела ему неоднократно угрожали и даже подожгли дверь квартиры. В 2001 году Трибой ушёл из Генпрокуратуры и стал заниматься адвокатской деятельностью.

Как писал NEWS.ru, ранее Трибой заявил, что для следователей не являются загадкой исполнители, организаторы и заказчики убийства Листьева. Он подчеркнул, что подозреваемые выдавали себя, совершая «различные глупости». Бывший следователь отметил, что один из фигурантов дела «и ныне депутат Госдумы», а второй — «жив-здоров».

Журналист, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит в подъезде дома в Москве 1 марта 1995 года. Расследование уголовного дела было приостановлено в 2009 году. Листьеву было 38 лет. Убийство журналиста считается одним из самых резонансных преступлений 90-х годов в России.