https://static.news.ru/photo/698ca06e-5c7b-11ea-907f-fa163e074e61_660.jpg Владислав Листьев Фото: Mikhail Svischev/Global Look Press

Бывший руководитель следственной группы Генпрокуратуры России Пётр Трибой, занимавшийся делом Листьева, заявил, что для следователей не являются загадкой исполнители, организаторы и заказчики убийства журналиста.

Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников этого преступления нет, — заявил бывший следователь в фильме журналиста Алексея Пивоварова «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового российского ТВ?».

Журналист уточнил у экс-руководителя следственной группы, знает ли он заказчика убийства.

Я думаю, что у нас есть основания для того, чтобы подозревать, — ответил Трибой.

Бывший следователь уточнил, что подозреваемые выдали себя, совершая «различные глупости». Один из них уехал в другой город и, почувствовав слежку, позвонил своему знакомому в Москву. Он заявил, что в город приехали конкретные следователи и оперативники по делу Листьеву.

Фигурант говорит ему: «Клади трубку, приезжай в Москву и больше ни о чём не болтай». Ну, это как, даёт основания подозревать, — подчеркнул Трибой.

По его словам, один из фигурантов разговора «и ныне депутат Госдумы», второй — «жив-здоров». Трибой отказался назвать их фамилии.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, возглавлявший надзорное ведомство во второй половине 90-х годов, заявил, что фигуранты дела оказывали колоссальное сопротивление следствию.

Это была серьёзная борьба, — отметил Скуратов.

Он подтвердил, что следователи установили всю цепочку совершённого преступления.

Я везде говорю: надежда умирает последней, поэтому я не собираюсь в деталях раскрывать те материалы, которые у нас есть, — подчеркнул Скуратов.

Журналист, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит в подъезде дома в Москве 1 марта 1995 года. Расследование уголовного дела было приостановлено в 2009 году. Листьеву было 38 лет.

NEWS.ru сообщал, что журналисты Родион Чепель, Алексей Пивоваров и Ксения Собчак обратились в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой возобновить расследование Листьева.