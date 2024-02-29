В Бурятии церковные богослужения будут проходить на родном языке

Фото: harlamp

Ученые Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова перевели божественную литургию святителя Иоанна Златоуста на бурятский язык с учетом регионального диалекта, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Михаило-Архангельского Харлампиевского храма. Теперь церковные богослужения будут проходить на родном для бурятов языке. Над переводом работали кандидаты филологических наук Валентина Патаева и Лариса Халхарова.

Как уточняет издание, первый тираж божественной литургии напечатали в храме. Перевод был сделан в рамках проекта «Я тебя слышу» и с благословения митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана.

Митрополит подчеркнул, что людям всегда проще воспринимать то, что говорится на их родном языке. Он отметил, что прихожане часто жалуются, что не все понимают во время служения на старославянском.

Работа направлена на то, чтобы сделать церковный текст понятным тем бурятам, которые проживают в данной местности. Чтобы мы, приехав в отдаленную деревню, могли сказать, а давайте послушаем слово Божье на вашем языке, — пояснил митрополит.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что человек может «обнулить» свои грехи искренним покаянием и добрыми делами. По его словам, грех накапливается, как снежная лавина, и может уничтожить все в жизни.