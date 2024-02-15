Россиянам рассказали, как «обнулить» свои грехи Патриарх Кирилл: грехи можно «обнулить» добрыми делами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Человек может «обнулить» свои грехи искренним покаянием и добрыми делами, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. По его словам, которые передает РИА Новости, грех накапливается, как снежная лавина, и может уничтожить все в жизни.

Грех накапливается, как снежная лавина, а лавина сносит все, уничтожает на своем пути — так и грех может уничтожить все в нашей жизни. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание — это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми, — отметил Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что христианин не должен связывать церковность только с посещением храма. По его словам, необходимо осознавать, насколько важно делать добрые дела и помогать окружающим, особенно в трудное время. В частности, как отметил Кирилл, речь идет о российских военных, которые пострадали при защите Родины и теперь нуждаются в поддержке россиян.

Ранее представитель РПЦ иеромонах Макарий рассказал, что Сретение Господне, которое православные верующие отмечают 15 февраля, является праздником приветствия смерти, отражающим всю христианскую мысль. Он объяснил, что центральный герой этого события — Симеон Богоприимец — в каком-то смысле приветствует свою смерть при виде младенца Иисуса Христа, которого принесли в храм.