14 февраля 2026 в 14:14

Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Второй Западный окружной военной суд признал виновными трех фигурантов дела о подготовке взрыва в Туле, передает ТАСС. Заседание проходило в здании Орловского областного суда. Двое жителей столицы и выходец с Украины получили от 17 до 22 лет.

Суд установил, что через интернет-мессенджер трое участников организованной группы познакомились с лицом, <...>, действующим в интересах Украины, для оказания содействия в незаконном обороте взрывчатых веществ, взрывных устройств и их использовании при совершении террористического акта в Туле, — сказано в решении суда.

На скамье подсудимых оказались 56-летний и 36-летний мужчины из Москвы, а также 32-летний уроженец Ивано-Франковска. Следствие доказало, что они действовали по заданию Киева.

Ранее стало известно, что пожилой житель столицы Иван Зелинский проведет ближайшие 16 лет в местах лишения свободы. Такой приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Пенсионера признали виновным в поджоге служебного автомобиля полиции, припаркованного у отдела МВД в районе Арбат. Преступление было совершено в декабре 2024 года.

До этого Южный окружной военный суд вынес решение по делу жителя Нальчика Виталия Гайворонского. Он признан виновным в подготовке подрыва на объекте железнодорожной инфраструктуры в столице Кабардино-Балкарии. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет колонии. Первые пять лет фигурант проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительном учреждении строгого режима.

