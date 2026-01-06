Салат «Леди» из серии «просто и со вкусом» — с курицей и горошком: скрасит праздник и обычный ужин

Салат «Леди» из курицы и горошка легко скрасит праздничный стол и обычный семейный ужин. Это блюдо из серии «просто и со вкусом».

Вкус получается нежным, сбалансированным и очень свежим: сочная курица, сладкий горошек, хрустящий огурец и ароматный укроп идеально сочетаются со сливочной заправкой. Это блюдо не оставляет чувства тяжести.

Вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 1 банка консервированного зеленого горошка, 1 крупный свежий огурец, небольшой пучок свежего укропа. Для заправки: 3 ст. л. сметаны, 1 ст. л. майонеза, соль, молотый черный перец по вкусу. Курицу нарежьте или разберите на волокна, огурец нарежьте соломкой, зелень мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую салатницу. В отдельной пиале или прямо в салатнице приготовьте заправку, смешав сметану и майонез до однородности, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом.

