«Это не замена»: в США очертили круг задач Совета мира и ООН

Созданный по инициативе Соединенных Штатов Совет мира не должен рассматриваться как альтернатива существующим организациям, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США. По его словам, новая международная структура не является заменой Организации Объединенных Наций.
Это не замена Объединенным Нациям, — подчеркнул Рубио, комментируя формирование Совета мира.
Новый орган, по словам политика, создается для решения конкретных задач в виде проблемы вокруг сектора Газа. При этом ООН остается универсальной площадкой.
Однако Рубио раскритиковал эффективность ООН в контексте последних событий в секторе Газа. Он отметил, что организация сделала «очень мало», если не считать оказания гуманитарной продовольственной помощи.
Устав нового Совета мира был подписан 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представителями 19 государств. Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации присоединились и другие страны.
Ранее сообщалось, что Аргентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко и Монголия решили принять предложение главы Белого дома. Их примеру последовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам. Среди стран, отказавшихся от участия, — Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Великобритания.