Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:18

Педагог ответила, как передавать студентам актуальные знания

Педагог Алексеева: преподаватели должны быть действующими практиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Преподаватели в университетах должны быть действующими практиками в своих сферах, рассказала Readovka.news кандидат педагогических наук Валерия Алексеева. Она отметила, что это позволит им передавать студентам актуальные знания, которые пригодятся им на профессиональном пути.

Педагог рассказала, что, несмотря на обилие студентов в вузах, есть сферы, в которых сейчас наблюдается дефицит кадров. Она призвала повышать размер заработной платы на государственных предприятиях, однако при этом ужесточить обязательства по предоставлению бесплатного образования.

Алексеева подчеркнула, что учебные программы должны быть ориентированы на запросы работодателей. По ее словам, действующие программы часто не актуальны, так как не успевают за реальными изменениями в тех или иных сферах.

Ранее депутат Олег Смолин заявил, что для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор нужно проводить анализ оттока российских студентов и выпускников за границу. По его словам, нужно «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны».

студенты
преподаватели
направления
работодатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»
Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.