Педагог ответила, как передавать студентам актуальные знания

Преподаватели в университетах должны быть действующими практиками в своих сферах, рассказала Readovka.news кандидат педагогических наук Валерия Алексеева. Она отметила, что это позволит им передавать студентам актуальные знания, которые пригодятся им на профессиональном пути.

Педагог рассказала, что, несмотря на обилие студентов в вузах, есть сферы, в которых сейчас наблюдается дефицит кадров. Она призвала повышать размер заработной платы на государственных предприятиях, однако при этом ужесточить обязательства по предоставлению бесплатного образования.

Алексеева подчеркнула, что учебные программы должны быть ориентированы на запросы работодателей. По ее словам, действующие программы часто не актуальны, так как не успевают за реальными изменениями в тех или иных сферах.

Ранее депутат Олег Смолин заявил, что для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор нужно проводить анализ оттока российских студентов и выпускников за границу. По его словам, нужно «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны».