13 февраля 2026 в 12:38

В Госдуме ответили, разрешат ли использовать флаг России на Олимпиаде

Депутат Журова: со временем Россия добьется возвращения флага на Олимпиаде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По стандартам МОК, на Олимпиаде не должно быть никакой политики, заявила Lenta.ru член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что использование российского флага на соревнованиях — лишь вопрос времени.

Это было всегда. То есть и раньше за любой шаг в сторону, если ты не ту нашивку наклеил или что-то выходит за параметры, которые установлены Международным олимпийским комитетом, все заранее согласовывается, а только потом отправляется в производство, — рассказала Журова.

По словам депутата, вопрос с использованием флага должен решиться в ближайшее время. Она уверена, что спортсменам представится шанс выступить под символом своей страны.

Ранее сообщалось, что глава МОК Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Спортсмена дисквалифицировали за шлем с изображением погибших украинских атлетов.

