В Госдуме ответили, разрешат ли использовать флаг России на Олимпиаде Депутат Журова: со временем Россия добьется возвращения флага на Олимпиаде

По стандартам МОК, на Олимпиаде не должно быть никакой политики, заявила Lenta.ru член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что использование российского флага на соревнованиях — лишь вопрос времени.

Это было всегда. То есть и раньше за любой шаг в сторону, если ты не ту нашивку наклеил или что-то выходит за параметры, которые установлены Международным олимпийским комитетом, все заранее согласовывается, а только потом отправляется в производство, — рассказала Журова.

По словам депутата, вопрос с использованием флага должен решиться в ближайшее время. Она уверена, что спортсменам представится шанс выступить под символом своей страны.

Ранее сообщалось, что глава МОК Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Спортсмена дисквалифицировали за шлем с изображением погибших украинских атлетов.