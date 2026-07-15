Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению Песков: страны Балтии используют «страшилки» о России для стягивания сил НАТО

Литва и другие страны Балтии используют заявления о якобы планируемой атаке со стороны РФ в качестве «страшилок» для стягивания сил альянса в регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные обвинения в адрес Москвы необходимы прибалтийским властям исключительно для оправдания ускоренной милитаризации собственных территорий, сообщает пресс-служба Кремля.

Это именно свежая порция таких страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и готовить население к дальнейшей милитаризации, — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что для реализации своих планов политики искусственно создают из России образ «опасного внешнего врага». Под прикрытием этой надуманной угрозы в страны Прибалтики активно подтягивается разнообразная военная инфраструктура НАТО. Таким образом западные соседи пытаются оправдать резкое увеличение военного присутствия блока у российских границ.

Ранее Песков подтвердил, что Россия получает информацию о готовности США продолжить работу по украинскому вопросу. По его словам, Штаты займутся Украиной после урегулирования ситуации вокруг Ирана.