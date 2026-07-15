Россиянам дали четкую инструкцию по применению капель для носа

Любые медицинские препараты, даже те, которые отпускаются без рецепта, необходимо применять исключительно по назначению специалиста и в четком соответствии с предписанными дозировками, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В беседе с РИА Новости он отметил, что случай с москвичкой, у которой предположительно из-за злоупотребления сосудосуживающими средствами образовалась перфорация носовой перегородки, является наглядным примером того, как «человек сам себя наказал».

Случай с москвичкой, у которой начались проблемы после использования спрея от насморка, — это яркий пример того, как человек сам себя наказал, не соблюдая правила использования медицинского препарата. Или она пользовалась априори некачественным лекарством. Но и в первом, и во втором случаях у нас есть повод, чтобы предостеречь наших граждан. Любое лекарство, даже безрецептурное, нужно использовать только по назначению врача и строго в соответствии с теми дозировками и курсами лечения, которые написаны в утвержденной Минздравом инструкции по применению данного изделия, — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что спрей от насморка — это медицинский препарат. По словам академика, любое лекарство в больших дозах является ядом для человека.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы столкнулась с серьезным осложнением после длительного использования спрея от насморка — в носовой перегородке образовалось сквозное отверстие. Женщина на протяжении трех лет регулярно применяла назальный препарат.