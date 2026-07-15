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15 июля 2026 в 13:28

Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам

Нутрициолог Милаева: малина постепенно истончает зубную эмаль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Малина, которую многие считают главным природным помощником в борьбе с простудой, может постепенно истончать зубную эмаль и представлять опасность для желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева. По ее словам, обилие мелких косточек раздражает слизистую желудка.

Главный народный «лекарь» от простуды — малина. Она может нанести существенный вред организму. Ягода богата салицилатами — мощным триггером для аллергиков. Они вызывают как легкую сыпь, так и серьезные отеки. Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы. Также органические кислоты в составе могут спровоцировать деминерализацию зубов и постепенно истончить эмаль. После поедания малины обязательно прополощите рот водой, — сказала Милаева.

Она отметила, что в детский рацион малину стоит вводить с осторожностью, не раньше 10 месяцев, начиная с одной или двух ягод. По словам нутрициолога, до трех лет достаточно небольшой горсти до 50 граммов пару раз в неделю. Эксперт подчеркнула, что для детей постарше безопасной будет порция в 150–200 граммов в день.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что грейпфрут и помело не рекомендуется употреблять одновременно с лекарствами. По ее словам, яблоки и груши, в свою очередь, могут замедлять всасывание некоторых препаратов.

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