Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам

Малина, которую многие считают главным природным помощником в борьбе с простудой, может постепенно истончать зубную эмаль и представлять опасность для желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева. По ее словам, обилие мелких косточек раздражает слизистую желудка.

Главный народный «лекарь» от простуды — малина. Она может нанести существенный вред организму. Ягода богата салицилатами — мощным триггером для аллергиков. Они вызывают как легкую сыпь, так и серьезные отеки. Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы. Также органические кислоты в составе могут спровоцировать деминерализацию зубов и постепенно истончить эмаль. После поедания малины обязательно прополощите рот водой, — сказала Милаева.

Она отметила, что в детский рацион малину стоит вводить с осторожностью, не раньше 10 месяцев, начиная с одной или двух ягод. По словам нутрициолога, до трех лет достаточно небольшой горсти до 50 граммов пару раз в неделю. Эксперт подчеркнула, что для детей постарше безопасной будет порция в 150–200 граммов в день.

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