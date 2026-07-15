В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах Песков заявил, что Сербия не участвует в урегулировании украинского конфликта

До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, видит ли РФ возможность, что именно Белград может стать посредником в контактах не только с Киевом, но и с Европой, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В настоящий момент <...> Сербия <...> не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию, — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются подорвать договоренности России и США по Украине. Он отметил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: если договоренности не будут выполняться, то Россия знает, как достичь целей СВО.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указывал, что итоговое урегулирование украинского конфликта в любом случае будет достигаться за столом переговоров. По его мнению, содержание будущих документов будет определяться ситуацией на линии боевого соприкосновения.