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15 июля 2026 в 13:22

В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах

Песков заявил, что Сербия не участвует в урегулировании украинского конфликта

Белград, Сербия Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, видит ли РФ возможность, что именно Белград может стать посредником в контактах не только с Киевом, но и с Европой, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В настоящий момент <...> Сербия <...> не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию, — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются подорвать договоренности России и США по Украине. Он отметил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: если договоренности не будут выполняться, то Россия знает, как достичь целей СВО.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указывал, что итоговое урегулирование украинского конфликта в любом случае будет достигаться за столом переговоров. По его мнению, содержание будущих документов будет определяться ситуацией на линии боевого соприкосновения.

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Дмитрий Песков
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