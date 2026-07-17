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17 июля 2026 в 12:14

Глава Рособрнадзора указал на одну позитивную тенденцию в сфере образования

Музаев заявил об устойчивом росте качества школьного образования в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Устойчивый рост качества школьного образования фиксируется в России, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ. По его словам, которые передает ТАСС, это главный результат текущего года.

Самый главный результат этого года, что мы увидели тенденцию к улучшению, повышению качества школьного образования, — отметил глава ведомства.

Ранее Музаев сообщил, что в 2026 году с ЕГЭ без права пересдачи в течение года удалили почти 920 человек. Школьники осваивают все более изощренные способы обмана системы вместо того, чтобы усердно учиться, подчеркнул он. Большинство детей попались на использовании средств связи и шпаргалок.

До этого стало известно, что отказ от ЕГЭ по обществознанию в настоящее время не рассматривается. Как уточнил Музаев, этот предмет остается обязательным для поступления на ряд специальностей, в частности на юриспруденцию и правовые направления, где он является одним из базовых.

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Анзор Музаев
ЕГЭ
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