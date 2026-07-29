Сочный ростбиф, ароматное песто и хруст овощей гриль — такой сэндвич я готовлю каждое лето! Никакого фастфуда

Сочный ростбиф, ароматное песто и хруст овощей гриль — такой сэндвич я готовлю каждое лето! Никакого фастфуда

Тонкие ломтики ростбифа, тягучая моцарелла и ароматное песто из вяленых томатов — этот сэндвич создан для неспешных летних обедов. Хрустящая чиабатта, обжаренные на гриле цукини и сладкий перец, пряная рукола и бальзамическая нотка делают его идеальным спутником пикника.

Ингредиенты

Чиабатта — 1 шт., цукини — 2 шт., перец сладкий — 2 шт., томат (помидор) — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, рукола — 20 г, ростбиф из говядины — 250 г, сыр моцарелла — 120 г, уксус бальзамический — 2 ст. л., масло оливковое — 3 ст. л., тимьян — 2 веточки, хлопья чили — 1 щепотка, томаты вяленые — 60 г, масло растительное рафинированное — 60 мл, базилик — 25 г, лимон — 100 г, кедровые орехи — 2 ст. л., сыр пармезан тертый — 20 г.

Как готовлю

Сначала мариную овощи: ломтики цукини и кусочки сладкого перца перемешиваю с чесноком, бальзамическим уксусом, оливковым маслом, тимьяном и чили, оставляю на час. Тем временем взбиваю в блендере вяленые томаты с растительным маслом, базиликом, соком и цедрой лимона, кедровыми орехами и пармезаном — получается густое, ароматное песто. Чиабатту подсушиваю на сковороде-гриль до хруста, там же обжариваю маринованные овощи по 3–4 минуты с каждой стороны до красивых полосок.

На срез щедро намазываю песто, выкладываю слоями моцареллу, овощи гриль, кружки помидоров, ломтики ростбифа и руколу, накрываю второй половиной хлеба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Собирал сэндвич вечером, чтобы взять с собой на обед, и опасался, что к утру он размокнет, но нет — все слои остались на своих местах. Тягучая моцарелла и бальзамическая нотка придали сливочность и легкую кислинку, а вяленые томаты добавили летней сладости. Рекомендую заворачивать в пергамент, а не в пленку, чтобы хлеб не парился.