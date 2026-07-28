Со сковороды на стол за 30 минут: свинина по-деревенски в медово-горчичном соусе — мой любимый ужин

Со сковороды на стол за 30 минут: свинина по-деревенски в медово-горчичном соусе — мой любимый ужин

Всего за 30 минут на сковороде рождается настоящий кулинарный шедевр. Сочная свинина, обжаренная до золотистой корочки, и картофель, томленные в пикантном медово-горчичном соусе. Это тот случай, когда и гарнир, и основное блюдо готовятся одновременно.

Ингредиенты

Свинина (вырезка) — 500 г, лук репчатый — 2 шт., горчица (зернистая) — 2 ст. л., мед — 2 ст. л., уксус (9%) — 1/2 стакана, масло растительное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 8 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю свинину кусочками и обжариваю на сильном огне до корочки. Сразу добавляю лук полукольцами и чеснок. Тем временем смешиваю мед, зернистую горчицу и уксус. Заливаю этой смесью мясо, бросаю лавровый лист и горошины перца. Накрываю крышкой и тушу 20 минут на среднем огне. За 10 минут до готовности добавляю нарезанный картофель, солю и довожу до готовности. Сочное мясо в сладковато-пряном соусе готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Луково-медовый соус — это просто бомба: он карамелизируется, обволакивает каждый кусочек свинины, и она буквально тает на языке. Картошка пропиталась соком и стала мягче, чем в любом ресторане. Советую подавать прямо со сковороды, посыпав свежей зеленью, — так аромат раскрывается ярче.