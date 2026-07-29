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29 июля 2026 в 13:30

«Зимний салат» из капусты, моркови и перца — солю без уксуса, а зимой добавляю в щи и просто ем с хлебом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру хрустящую капусту, сочную морковь и сладкий болгарский перец, нарезаю соломкой, добавляю соль, сахар и пряности, заливаю холодным рассолом и оставляю бродить на несколько дней. Капуста остаётся упругой, морковь даёт сладость, а перец — яркость и аромат. Без уксуса, только естественное брожение, которое делает салат полезным и сохраняет максимум витаминов. Зимой его можно добавлять в щи, винегреты или просто подавать с ржаным хлебом и картошкой.

Для приготовления понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 2 крупные моркови, 3 болгарских перца, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 1 л воды, лавровый лист, перец горошком. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, перец нарежьте соломкой. Смешайте овощи в большой миске, слегка примните руками. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, остудите до комнатной температуры. Залейте овощи рассолом, установите гнёт и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения. Затем уберите в холодильник. Через 2 недели салат готов. Храните в холоде до 3 месяцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила этот салат — зимой банка улетает за вечер, все добавляют его в щи и едят с хлебом. Я добавила в рассол зиру и кориандр для пикантности, а морковь взяла сладкую. Кстати, можно использовать красный перец для яркости. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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