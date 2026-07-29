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29 июля 2026 в 09:00

Революция среди мясных салатов: заправка с маком и медом превращает обычную курицу с пастой в бестселлер

Фото: D-NEWS.ru
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Беру пасту птитим, вареную куриную грудку, свежую голубику и шпинат — и за 20 минут собираю нарядный салат, в котором сладость ягод, хруст миндаля и нежная медовая заправка с маком создают неожиданный, но очень понятный вкус. Он отлично держит форму, поэтому его удобно брать с собой на пикник или подавать гостям.

Нам понадобятся: паста птитим — 150 г, куриная грудка вареная — 300 г, ягоды — 200 г, миндальные лепестки — 30 г, шпинат — 60 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, майонез — 150 г, лимонный сок — 2 ст. л., мед — 2 ст. л., мак — 2 ч. л., масло оливковое — 1 г.

Как готовлю

Сначала отвариваю птитим по инструкции на упаковке, откидываю на дуршлаг и обдаю холодной водой, чтобы он не слипался. Тем временем делаю заправку: смешиваю майонез, лимонный сок, мед, мак и оливковое масло, подсаливаю и перчу. На сухой сковороде быстро подрумяниваю миндальные лепестки до золотистого цвета — тут главное не отходить, иначе пригорят. Вареную куриную грудку нарезаю небольшими кубиками, отправляю в салатник вместе с пастой, шпинатом и ягодами, сверху рассыпаю миндаль и лью заправку.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Медовая заправка с маком превращает простую курицу и пасту в нарядный салат со сладковато-ореховым вкусом. Я опасался, что макароны слипнутся, но птитим остался рассыпчатым даже после ночи в холодильнике. Подавайте сразу или заправляйте порционно — будет одинаково свежо.

Проверено редакцией
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