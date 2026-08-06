Забудьте о грызунах на грядках и в погребе: защищаем урожай за один выходной

Забудьте о грызунах на грядках и в погребе: защищаем урожай за один выходной

Август и начало сентября — время, когда мыши активно мигрируют с полей на дачные участки в поисках тепла и запасов, они могут уничтожить значительную часть урожая яблок, груш, свеклы и моркови.

Но не паникуйте: справиться с проблемой можно за один выходной и без специальных навыков. Первым делом проведите тотальную ревизию погреба и подвала — уберите все растительные остатки, заделайте цементом или монтажной пеной все щели в фундаменте, вентиляционные отверстия накройте мелкой металлической сеткой. Второй шаг — расставьте механические ловушки вдоль стен и в местах, где вы замечали следы.

Третий — примените ультразвуковые отпугиватели, которые подключаются к розетке и издают высокочастотные волны, невыносимые для грызунов, но безопасные для людей и домашних питомцев. Дополнительно разложите пучки сухой мяты, бузины или чернокорня — их запах мыши не переносят. И не забудьте про участок: скосите высокую траву вокруг построек, уберите кучи досок и камней, где могут прятаться зверьки.

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