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06 августа 2026 в 06:00

Забудьте о грызунах на грядках и в погребе: защищаем урожай за один выходной

Фото: D-NEWS.ru
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Август и начало сентября — время, когда мыши активно мигрируют с полей на дачные участки в поисках тепла и запасов, они могут уничтожить значительную часть урожая яблок, груш, свеклы и моркови.

Но не паникуйте: справиться с проблемой можно за один выходной и без специальных навыков. Первым делом проведите тотальную ревизию погреба и подвала — уберите все растительные остатки, заделайте цементом или монтажной пеной все щели в фундаменте, вентиляционные отверстия накройте мелкой металлической сеткой. Второй шаг — расставьте механические ловушки вдоль стен и в местах, где вы замечали следы.

Третий — примените ультразвуковые отпугиватели, которые подключаются к розетке и издают высокочастотные волны, невыносимые для грызунов, но безопасные для людей и домашних питомцев. Дополнительно разложите пучки сухой мяты, бузины или чернокорня — их запах мыши не переносят. И не забудьте про участок: скосите высокую траву вокруг построек, уберите кучи досок и камней, где могут прятаться зверьки.

Ранее сообщалось, когда копать картошку в Подмосковье, Ленобласти, на Урале и в Сибири: календарь на август.

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