Забыла про возню с рассадой: сажаю этот цветок, кинув его семена прямо в снег в марте

Если хотите получить сильные, закаленные растения, забыв про рассадную возню, ваш выбор — аквилегия. Сажаю этот цветок, кинув его семена прямо в снег в марте. Он поражает изяществом цветов в широкой палитре оттенков.

Его главные преимущества — феноменальная зимостойкость, неприхотливость и способность эффектно расти в полутени. Для ранневесеннего посева свежие семена аквилегии разбрасывают прямо по поверхности уплотненного снега на заранее подготовленную грядку. Талая вода втянет семена в почву на нужную глубину, а естественные циклы заморозков и оттепели заменят необходимую для прорастания стратификацию. Весной появятся дружные всходы. Уже на второй год жизни эти крепкие саженцы, прошедшие естественный отбор, порадуют вас продолжительным цветением с конца весны.

Дальнейший уход минимален: умеренный полив, редкие подкормки и удаление отцветших стеблей для продления цветения и контроля самосева. С этим цветком забыла про возню с рассадой!

