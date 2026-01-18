Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 09:58

Студенческие семьи смогут получать дополнительную стипендию

Рыбальченко предложил ввести в России семейную стипендию для студентов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России предложили ввести специальную стипендию для семейных студентов, обучающихся очно, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что ее размер мог бы составлять один прожиточный минимум на каждого учащегося.

Одно из предложений, которое мы обсуждаем, — это введение семейной стипендии. Допустим, если оба [супруга] успешно учатся очно, то получают стипендию в размере одного прожиточного минимума на каждого студента. Если один учится успешно, а второй неуспешно — получают одну стипендию, — предложил Рыбальченко.

Он отметил, что эта мера особенно актуальна для студентов младших курсов, которым сложно совмещать учебу с работой. По его мнению, ежемесячные выплаты создадут стабильный доход, укрепляя финансовую устойчивость семьи.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей. Это выше нынешнего показателя более чем на 38 тыс. рублей.

выплаты
семьи
студенты
финансы
