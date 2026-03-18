Никаких яиц, а смотрится как облако: делаю «шапочки» для куличей пышнее маршмэллоу — не крошатся и не трескаются

Беру воду, сахар и агар-агар — и готовлю зефирную глазурь для кулича без яиц.

Получается обалденная вкуснятина: высокая, пышная «шапочка» с легкой, пористой текстурой, которая тает во рту, оставляя приятное ванильное послевкусие. Она не трескается, не осыпается и держит форму идеально, даже когда вы режете кулич.

Для приготовления вам понадобится: 100 миллилитров воды, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка агар-агара, 1 яичный белок (или аквафаба для веганской версии), щепотка лимонной кислоты, ванилин по вкусу.

Агар-агар залейте водой и оставьте на 10 минут. Затем доведите до кипения, добавьте сахар и варите сироп на среднем огне 5–7 минут до пробы на тонкую нить. Параллельно взбейте белок с лимонной кислотой до устойчивых пиков. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белок, не переставая взбивать. Взбивайте еще 5–7 минут до загустения и появления глянца.

В конце добавьте ванилин. Готовой глазурью сразу покрывайте куличи — она быстро схватывается, но остается мягкой внутри.

