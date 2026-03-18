Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:35

Никаких яиц, а смотрится как облако: делаю «шапочки» для куличей пышнее маршмэллоу — не крошатся и не трескаются

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру воду, сахар и агар-агар — и готовлю зефирную глазурь для кулича без яиц.

Получается обалденная вкуснятина: высокая, пышная «шапочка» с легкой, пористой текстурой, которая тает во рту, оставляя приятное ванильное послевкусие. Она не трескается, не осыпается и держит форму идеально, даже когда вы режете кулич.

Для приготовления вам понадобится: 100 миллилитров воды, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка агар-агара, 1 яичный белок (или аквафаба для веганской версии), щепотка лимонной кислоты, ванилин по вкусу.

Агар-агар залейте водой и оставьте на 10 минут. Затем доведите до кипения, добавьте сахар и варите сироп на среднем огне 5–7 минут до пробы на тонкую нить. Параллельно взбейте белок с лимонной кислотой до устойчивых пиков. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белок, не переставая взбивать. Взбивайте еще 5–7 минут до загустения и появления глянца.

В конце добавьте ванилин. Готовой глазурью сразу покрывайте куличи — она быстро схватывается, но остается мягкой внутри.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеальной шапочки. Глазурь, которая не течет и не липнет, — идеальное украшение для пасхальной выпечки
Общество
Секрет идеальной шапочки. Глазурь, которая не течет и не липнет, — идеальное украшение для пасхальной выпечки
Никаких сухих куличей: этот с коньяком и мускатным орехом получается влажным и нежным. Самый простой рецепт на Пасху-2026
Общество
Никаких сухих куличей: этот с коньяком и мускатным орехом получается влажным и нежным. Самый простой рецепт на Пасху-2026
Добавляю сливки вместо молока и лимон — кулич получается нежнее облака. Съедят не только шапочку, а весь до крошки
Общество
Добавляю сливки вместо молока и лимон — кулич получается нежнее облака. Съедят не только шапочку, а весь до крошки
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки
Общество
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки
Вместо скучных куличей — шедевр: плетенка с миндалем и кардамоном. Такая красивая, что жалко резать
Общество
Вместо скучных куличей — шедевр: плетенка с миндалем и кардамоном. Такая красивая, что жалко резать
рецепты
куличи
Пасха
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутата Свинцова исключили из ЛДПР
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Названы катастрофические последствия масштабной атаки на АЭС «Бушер»
Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.