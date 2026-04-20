Сосиски в тесте, как из маминой тетрадки: тесто мягкое, начинка сочная — и никакой возни

Беру кефир, дрожжи и муку — и готовлю тесто для сосисок, которое остается мягким даже на следующий день. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или детского праздника.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, пористое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная сосиска, которая не выпадает и не пересушивается.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 100 мл теплой воды, 25 г сырых дрожжей (или 10 г сухих), 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 яйцо, 30 мл растительного масла, 14–16 сосисок, 1 яйцо для смазывания, кунжут для посыпки. Дрожжи смешайте с сахаром и теплой водой, оставьте на 10 минут.

Добавьте кефир, яйцо, соль, муку и масло, замесите мягкое липковатое тесто. Накройте пленкой, оставьте на 1,5 часа. Раскатайте тесто в прямоугольник, нарежьте на полоски, оберните каждую сосиску, выложите на противень, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°С 20–25 минут. Эти сосиски в тесте вкусны и горячими, и холодными.

