На Гавайях воцарился хаос после мощного землетрясения в России Аэропорт Кахулуи на Гавайях отменил все рейсы из-за землетрясения на Камчатке

Гавайский аэропорт Кахулуи на острове Мауи отменил все рейсы из-за мощного землетрясения на Камчатке, сообщает The Washington Post со ссылкой на департамент транспорта Гавайев. По его информации, около 200 пассажиров находятся в терминале воздушной гавани.

Тем временем люди начали массово покидать побережья на Гавайях из-за угрозы цунами и уезжать вглубь островов. На острове Мауи фиксируются сильнейшие пробки. В соцсетях местные жители даже раскритиковали американскую актрису Опру Уинфри, которая якобы не открывает для общего пользования свою частную дорогу. Знаменитости принадлежат 518 гектаров земли на Мауи. Тем временем в столице штата Гавайи — Гонолулу — пляжи уже опустели, повсюду звучит сирена.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что около семи-восьми тысяч туристов находятся в настоящий момент на Камчатке. После цунами на полуострове были временно введены ограничения на посещение природных парков.

До этого стало известно, что порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами цунами после землетрясения. Как уточнили в МЧС РФ, в настоящее время спасательные бригады проводят оценку состояния зданий.