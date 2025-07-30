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30 июля 2025 в 11:25

Землетрясение на Камчатке назвали мощнейшим за последние 14 лет

Геологическая служба США назвала землетрясение у Камчатки мощнейшим с 2011 года

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

Произошедшее возле Камчатки землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8 балла, является мощнейшим подобным бедствием с 2011 года, сообщили представители Геологической службы США. По их словам, оно вошло в топ-10 сильнейших землетрясений во всем мире с 1900 года.

Землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля 2025 году на Камчатке, это самое крупное подобное событие в глобальном масштабе после землетрясения магнитудой 9,0 в регионе Тохоку в Японии в 2011 году, — говорится в сообщении.

Ранее министр Камчатки по ЧС Сергей Лебедев заявил, что после подземных толчков в Елизовском районе региона была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров. По его словам, она наблюдалась в районе метеостанции «Водопадная».

Позже директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук Сергей Тихоцкий отметил, что пик опасности произошедшего у камчатского побережья землетрясения и последовавшего за ним цунами уже прошел. По его словам, самые сильные подземные толчки миновали.

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