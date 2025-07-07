Рецепт советских столовых: готовим сочные куриные котлеты с чесноком

Куриные котлеты с чесноком — фирменный рецепт советских столовых! Ищите рецепт на NEWS.ru. Родные останутся довольны!

Готовим ингредиенты на 8 порций: куриное филе с кожей — 400 г, куриные бедра — 100 г, чеснок молодой — 5–6 долек, лук-шалот — 2 шт., булка вчерашняя — 1 ломтик, топленые сливки — 50 мл, немного манки — для панировки, куриный жир — для жарки.

Филе и бедра трижды пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой. Лук натираем на терке для детского питания, чеснок давим в ступке с солью. Булку замачиваем в теплых сливках на 15 минут. Соединяем все компоненты для наших куриных котлет и вымешиваем 10 минут до состояния воздушной массы.

Формируем биточки мокрыми руками, обваливаем в манке и жарим куриные котлеты по 2 минуты с каждой стороны на сковороде. Потом томим под крышкой 7 минут.

И все! Потрясающий обед или ужин вам гарантирован!