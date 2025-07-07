3 шага до потрясения: как приготовить простой салат «Трио» — вы удивитесь

3 шага до потрясения: как приготовить простой салат «Трио» — вы удивитесь

3 шага до потрясения: как приготовить простой салат «Трио» — вы удивитесь

Неожиданное сочетание, которое покорит вас с первой вилки! Никакой термической обработки — только чистые вкусы и хрустящая текстура. Редакция NEWS.ru рассказывает, как приготовить простой и вкусный салат «Трио».

Вам понадобятся спелые томаты — 2 шт. (нарезка крупными дольками), молодые огурцы с пупырышками — 2 шт. (соломкой), фета в рассоле — 150 г (ручная крошка). По желанию можете добавить растительное или оливковое масло.

Овощи режем, сыр ломаем для будущего «Трио». Соединяем все измельченные ингредиенты, поливаем их маслом. Если хотите, чтобы ваш вкусный салат получился более сытным, то добавьте кедровых орешков. Приятного аппетита!