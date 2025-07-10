Ситуация в аэропортах России сегодня, 10 июля: что в Саратове, Геленджике

Ситуация в аэропортах России сегодня, 10 июля: что в Саратове, Геленджике

Росавиация в ночь на 10 июля вводила ограничения на работу воздушной гавани в Саратове. Какова сейчас обстановка в аэропортах России, есть ли задержки и отмены рейсов, возобновились ли полеты в Геленджик?

Какова ситуация в аэропортах России 10 июля

Росавиация 10 июля в 03:35 по московскому времени ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Саратове. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

На настоящий момент аэропорт Саратова возобновил работу в полноценном режиме. Согласно информации на сайте воздушной гавани, вылет запланированных на 10 июля рейсов ожидается согласно расписанию, без задержек.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге практически ликвидировал все последствия воздушного коллапса, связанного с массовыми ограничениями на прием и выпуск самолетов из-за атак БПЛА, пишет «Фонтанка». По ее данным, воздушная гавань, в частности, восстановила работу багажной системы и досылает в аэропорты назначения чемоданы пассажиров, чьи рейсы подпали под ограничения в минувшие выходные.

Согласно информации на сайте Пулково, большинство рейсов покидают аэропорт согласно расписанию, но 10 июля было отменено несколько рейсов в Москву, также задерживаются вылеты в Сочи и Минеральные Воды. За точным расписанием пассажирам рекомендуется следить на онлайн-табло.

Международный аэропорт Сочи Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В московских аэропортах в ночь на 10 июля ограничения не вводились, однако, согласно информации на сайте Шереметьево, сегодня задерживаются вылеты в Хабаровск, Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи и другие. В Жуковском был перенесен рейс в Наманган. В Домодедово и Внуково на настоящий момент изменений в расписании не наблюдается.

Когда откроют аэропорт Геленджика, сколько стоит билет

Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. В Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

Ожидается, что на первом этапе аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко.

«Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение, что наш город станет вторым городом, кроме Сочи, в котором начнутся пассажирские перевозки», — пояснил он.

«Аэрофлот» уже начал продажи билетов на рейсы в Геленджик, которые начнет выполнять с 18 июля.

«Сейчас билет из Москвы в день открытия (18 июля) стоит около 21 тысячи рублей, хотя еще полчаса назад цена составляла 17 800. Места активно раскупают — по текущей цене их осталось немного», — отметил Telegram-канал «Осторожно, новости».

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