Росавиация заявила о возобновлении работы аэропорта Геленджика

Аэропорт Геленджика возобновит работу 10 июля, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. В агентстве отметили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов. Рейсы будут выполняться каждый день с 08:30 до 20:00 мск.

Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Росавиация планирует возобновить работу аэропорта Геленджика. По данным журналистов, полеты начнутся с 18 июля и будут осуществляться только в светлое время суток. Аэропорт Геленджика приостановил работу в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине.

Позднее администрация воздушной гавани опровергла эту информацию. По словам сотрудников аэропорта, никаких решений по этому вопросу не принималось.

До этого глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что Росавиация подготовила предложения, направленные на решение связанных с ситуацией в аэропортах проблем. По его словам, для обеспечения комфорта пассажиров последствия от ограничений должны быть прогнозируемыми.